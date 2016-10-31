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15 марта, 19:03 • 116714 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171608 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 141250 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133495 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114420 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106405 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102123 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 137273 просмотра

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14 марта, 19:57 • 132793 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Грузовой самолет исчез в горах в Индонезии - СМИ

Грузовой самолет исчез в горах в Индонезии - СМИ

Киев • УНН

 • 8761 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Грузовой самолет с четырьмя людьми на борту пропал в отдаленной, горной местности провинции Папуа на востоке Индонезии. Об этом со ссылкой на чиновника в понедельник сообщает Hindustan Times, передает УНН.

Самолет Turbo Caribou PK-SWW покинул город Тимика в 10:57 вечера в воскресенье в отдаленном районе Илага, но исчез после последнего контакта менее чем через час после того, как взлетел, сказал глава поисково-спасательного агентства Индонезии Генри Бамбанг Соелистьо. Самолет должен был приземлиться в 3:22 утра в понедельник.

Г.Соелистьо сказал, что было отправлено спасательную команду на поиски самолета, на борту которого находились два пилота и два пассажира с грузом, в том числе строительными материалами.

По его словам, туман, плохая погода и непроходимые джунгли усложняют поиски.

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