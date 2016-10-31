Грузовой самолет исчез в горах в Индонезии - СМИ

Самолет Turbo Caribou PK-SWW покинул город Тимика в 10:57 вечера в воскресенье в отдаленном районе Илага, но исчез после последнего контакта менее чем через час после того, как взлетел, сказал глава поисково-спасательного агентства Индонезии Генри Бамбанг Соелистьо. Самолет должен был приземлиться в 3:22 утра в понедельник.

Г.Соелистьо сказал, что было отправлено спасательную команду на поиски самолета, на борту которого находились два пилота и два пассажира с грузом, в том числе строительными материалами.

По его словам, туман, плохая погода и непроходимые джунгли усложняют поиски.