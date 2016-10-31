Вантажний літак зник у горах в Індонезії - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Вантажний літак з чотирма людьми на борту зник у віддаленій, гірській місцевості провінції Папуа на сході Індонезії. Про це з посиланням на чиновника в понеділок повідомляє Hindustan Times, передає УНН.
Літак Turbo Caribou PK-SWW покинув місто Тіміка о 10:57 вечора в неділю у віддаленому районі Ілага, але зник після останнього контакту менш ніж через годину після того, як злетів, сказав очільник пошуково-рятувального агентства Індонезії Генрі Бамбанг Соелістьо. Літак повинен був приземлитися о 3:22 ранку в понеділок.
Г.Соелістьо сказав, що було відправлено рятувальну команду на пошуки літака, на борту якого перебували два пілоти і два пасажири з вантажем, в тому числі будівельними матеріалами.
З його слів, туман, погана погода і непрохідні джунглі ускладнюють пошуки.