Грузовик провалился под асфальт в Николаеве

Инцидент произошел в Корабельном районе города. По данным предприятия, авария произошла в результате обрушения самотечного коллектора. На месте работали представители ГСЧС и полиции. Вследствие чрезвычайного происшествия никто не пострадал.

В “Николаевводоканал” заявили, что сейчас почти 80% сетей, находящихся на балансе предприятия, имеющие статус аварийных или близких к таковым.

Напомним, 4 апреля во Львове мусоровоз провалился под асфальт .