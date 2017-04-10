Грузовик провалился под асфальт в Николаеве
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 10 апреля. УНН. Днем 10 апреля в Николаеве спецгрузовик, который использовался для вывоза мусора провалился в дыру возникшую в дорожном покрытии. Указанную информацию корреспонденту УНН подтвердили в пресс-службе ГКП “Николаевводоканал”.
Инцидент произошел в Корабельном районе города. По данным предприятия, авария произошла в результате обрушения самотечного коллектора. На месте работали представители ГСЧС и полиции. Вследствие чрезвычайного происшествия никто не пострадал.
В “Николаевводоканал” заявили, что сейчас почти 80% сетей, находящихся на балансе предприятия, имеющие статус аварийных или близких к таковым.
Напомним, 4 апреля во Львове мусоровоз провалился под асфальт .