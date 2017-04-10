Вантажівка провалилась під асфальт у Миколаєві
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 10 квітня. УНН. Вдень 10 квітня в Миколаєві спецвантажівка, яка використовувалася для вивезення сміття провалилася у діру в а яка виникла у дорожньому покритті. Зазначену інформацію кореспонденту УНН підтвердили у прес-службі МКП “Миколаївводоканал”.
Інцидент стався у Корабельному районі міста. За даними підприємства, аварія сталася внаслідок обвалення самопливного колектора. На місці працювали представники ДСНС та поліції. Внаслідок надзвичайної пригоди ніхто не постраждав.
У “Миколаївводоканалі” заявили, що зараз майже 80% мереж, які знаходяться на балансі підприємства, мають статус аварійних або близьких до таких.
Нагадаємо, 4 квітня у Львові сміттєвоз провалився під асфальт.