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Вандалы повредили 10 могил в Черкасской области

Вандалы повредили 10 могил в Черкасской области

Киев • УНН

 • 8399 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. В Каменском районе Черкасской области правоохранители задержали вандалов, которые повредили 10 могил на местном кладбище. За надругательство над могилами правонарушителям сообщено о подозрении. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции в Черкасской области.

В полицию от жителей одного из сел Каменского района поступило сообщение, что на кладбище неизвестные осквернили могилы и похитили железные кресты.

Сотрудники полиции обнаружили 7 металлических крестов в сельском пункте приема металлолома. Во время общения с полицейскими работник пункта приема сообщил, что кресты принесли местные жители.

Ими оказались трое ранее судимых за кражи и грабежи жители села. Злоумышленники признались в содеянном и сообщили, что за металлические кресты они получили около 400 гривен, за которые купили алкогольные напитки и сигареты.

Вандалам сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего из корыстных или хулиганских побуждений) Уголовного кодекса Украины. Двум злоумышленникам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей они помещены в СИЗО.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от 4 до 5 лет или лишение свободы от 4 до 7 лет.

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