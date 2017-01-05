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Вандали пошкодили 10 могил на Черкащині

Вандали пошкодили 10 могил на Черкащині

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. В Кам’янському районі на Черкащині правоохоронці затримали вандалів, які пошкодили 10 могил на місцевому кладовищі. За наругу над могилами правопорушникам повідомлено про підозру та поміщено до СІЗО. Про це УНН повідомили в прес-службіполыцыъ в Черкаській області.

До поліції від жителів одного із сіл Кам’янського району надійшло повідомлення, що на кладовищі невідомі понівечили могили та викрали залізні хрести.

Працівники поліції виявили 7 металевих хрестів у сільському пункті прийому металобрухту. Під час спілкування з поліцейськими працівник пункту прийому повідомив, що хрести принесли місцеві жителі.

Ними виявилися троє раніше судимих за крадіжки та грабежі мешканців села. Зловмисники зізналися в скоєному та повідомили, що за металеві хрести вони отримали близько 400 гривень, за які купили алкогольні напої та цигарки.

Вандалам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого з корисливих чи хуліганських мотивів) Кримінального кодексу України. Двом зловмисникам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та поміщено в СІЗО.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від 4 до 5 років або позбавлення волі від 4 до 7 років.

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