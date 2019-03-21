Валовой внешний долг вырос на 515 миллионов долларов

По данным НБУ, в четвертом квартале 2018 года против предыдущего периода долг сектора общего государственного управления вырос на 4,8% - до 40,128 млрд долл., долг центрального банка вырос на 17,6% - до 7,938 млрд долл.

При этом долг других депозитных корпораций уменьшился на 0,16% - до 5,797 млрд долл.

Напомним, валовой внешний долг Украины в третьем квартале 2018 года вырос на 985 млн долларов - до 114,742 млрд долларов.