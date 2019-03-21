Валовий зовнішній борг зріс на 515 мільйонів доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Валовий зовнішній борг України у четвертому кварталі 2018 року проти попереднього періоду зріс на 515 млн дол., або 0,45% - до 114,707 млрд дол. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Національного банку України.
За даними НБУ, у четвертому кварталі 2018 року проти попереднього періоду борг сектору загального державного управління зріс на 4,8% - до 40,128 млрд дол., борг центрального банку зріс на 17,6% - до 7,938 млрд дол.
При цьому борг інших депозитних корпорацій зменшився на 0,16% - до 5,797 млрд дол.
Нагадаємо, валовий зовнішній борг України в третьому кварталі 2018 року зріс на 985 млн доларів – до 114,742 млрд доларів.