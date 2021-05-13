Вакцинированным американцам разрешили не носить маски

Детали

Совет Центров по контролю и профилактике заболеваний объявил долгожданную новость для американцев, которые устали от ограничений, и знаменует переломный момент в пандемии. Разрешение прекратить использование масок теперь является стимулом для многих миллионов людей, которые все еще не хотят пройти вакцинацию.

По состоянию на среду около 154 миллионов человек получили по крайней мере одну дозу вакцины Covid-19, но только одна треть страны, а это около 117,6 миллиона человек, были полностью вакцинированы.

Но темпы замедлились: в среднем ежедневно делается около 2,16 млн вакцин, что примерно на 36% меньше, чем пиковое значение в 3,38 миллиона, о котором сообщалось в середине апреля.

"Мы все очень ждали этого момента", - заявила директор CDC доктор Рошель на пресс-конференции в Белом доме в четверг. "Если вы полностью вакцинированы, вы можете начать делать то, что прекратили делать из-за пандемии".

Новое разрешение содержит оговорку. Даже вакцинированые лица должны закрывать лицо и физически дистанцироваться при обращении к врачам, в больницах или учреждениях длительного ухода, такие как дома престарелых; при поездке на автобусе, самолете, поезде или иных видах общественного транспорта или в транспортных узлах, таких как аэропорты и автобусные станции; это касается тюрем и приютов для бездомных.

Человек считаются полностью вакцинированы через две недели после введения одной дозы вакцины Johnson&Johnson или второй дозы вакцины Pfizer-BioNTech или серии вакцин Moderna.

Однако, изменения, вероятно, вдохновят американцев, которые отвыкли появляться на публике без масок или видеть, как это делают другие.

"Мы должны либерализовать ограничения, чтобы люди могли почувствовать, что они возвращаются к нормальной жизни", - сказал Энтони Фаучи, старший советник администрации Байдена по пандемии. "Снятие ограничений на использование домашних масок - важный шаг в правильном направлении".

Обосновывая этот шаг, официальные лица агентства указали на несколько недавних исследований, показывающих, что вакцины более чем на 90% эффективны в предотвращении легких и тяжелых заболеваний, госпитализаций и смертей от Covid-19 в реальных условиях.

Среди них было исследование 6 710 медицинских работников в Израиле, в том числе 5 517 полностью вакцинированных работников, которое показало, что вакцина Pfizer на 97% эффективна для предотвращения симптоматических инфекций среди полностью вакцинированных и на 86% эффективна для предотвращения бессимптомных инфекций среди них.

По словам Анжелы Расмуссен, вирусолога из организации по вакцинам и инфекционных заболеваний в Саскачеване, Канада, разрешение иммунизированным людям ходить без масок в помещении может помочь убедить больше людей сделать выбор в пользу вакцины. Отмена требований к маскам может стать еще одним стимулом, который требует очень низких затрат и во многом подтверждается доказательствами".