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Вакцинованим американцям дозволили не носити маски

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Американці, які повністю вакциновані від коронавірусу, можуть перестати носити маски або підтримувати соціальну дистанцію в більшості приміщень і на вулиці Про це повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.

Вакцинованим американцям дозволили не носити маски

Деталі

Рада Центрів по контролю і профілактики захворювань оголосила довгоочікувану новину для американців, які втомилися від обмежень, і знаменує переломний момент в пандемії. Дозвіл припинити використання масок тепер є стимулом для багатьох мільйонів людей, які все ще не хочуть пройти вакцинацію.

Станом на середу близько 154 мільйонів осіб отримали по крайній мірі одну дозу вакцини Covid-19, але тільки одна третина країни, а це близько 117,6 мільйона осіб, були повністю вакциновані.

Але темпи сповільнилися: в середньому щодня робиться близько 2,16 мільйонів щеплень, що приблизно на 36% менше, ніж пікове значення в 3,38 мільйона, про яке повідомлялося в середині квітня.

“Ми всі дуже чекали цього моменту”, — заявила директор CDC доктор Рошель на прес-конференції в Білому домі в четвер. “Якщо ви повністю вакциновані, ви можете почати робити те, що припинили робити через пандемію”.

Новий дозвіл містить застереження. Навіть вакциновані особи повинні закривати обличчя і фізично дистанціюватися при зверненні до лікарів, в лікарні або установи тривалого догляду, такі як будинки пристарілих; при поїздці на автобусі, літаку, поїзді чи інших видах громадського транспорту або в транспортних вузлах, таких як аеропорти і автобусні станції; це стосується в’язниць і притулків для бездомних.

Людина вважаються повністю вакцинованою через два тижні після введення однієї дози вакцини Johnson&Johnson або другої дози вакцини Pfizer-BioNTech або серії вакцин Moderna.

Проте, зміни, ймовірно, надихнуть американців, які відвикли з’являтися на публіці без масок або бачити, як це роблять інші.

“Ми повинні лібералізувати обмеження, щоб люди могли відчути, що вони повертаються до нормального життя”, — сказав Ентоні Фаучі, старший радник адміністрації Байдена по пандемії. “Зняття обмежень на використання домашніх масок — важливий крок у правильному напрямку”.

Обгрунтовуючи цей крок, офіційні особи агентства вказали на кілька недавніх досліджень, що показують, що вакцини більш ніж на 90% ефективні в запобіганні легких і важких захворювань, госпіталізацій і смертей від Covid-19 в реальних умовах.

Серед них було дослідження 6710 медичних працівників в Ізраїлі, в тому числі 5 517 повністю вакцинованих працівників, яке показало, що вакцина Pfizer на 97% ефективна для запобігання симптоматичних інфекцій серед повністю вакцинованих і на 86% ефективна для запобігання безсимптомних інфекцій серед них.

За словами Анжели Расмуссен, вірусолога з організації з вакцин та інфекційних захворювань в Саскачевані, Канада, дозвіл імунізованим людям ходити без масок в приміщенні може допомогти переконати більше людей зробити вибір на користь вакцини. Скасування вимог до масок може стати ще одним стимулом, який вимагає надзвичайно низьких витрат і багато в чому підтверджується доказами".

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