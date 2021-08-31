Вакцина J&J против ВИЧ не прошла испытания

КИЕВ. 31 августа. УНН. Экспериментальная вакцина Johnson & Johnson (JNJ.N) не смогла обеспечить достаточную защиту от ВИЧ молодым женщинам в странах Африки к югу от Сахары, что является последней неудачей в этой области после ряда предыдущих неудач. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.