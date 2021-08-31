Вакцина J&J против ВИЧ не прошла испытания
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Экспериментальная вакцина Johnson & Johnson (JNJ.N) не смогла обеспечить достаточную защиту от ВИЧ молодым женщинам в странах Африки к югу от Сахары, что является последней неудачей в этой области после ряда предыдущих неудач. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Промежуточное исследование под названием Imbokodo, в котором тестировалась экспериментальная вакцина J&J, включало 2600 женщин-участниц из пяти южноафриканских стран, где женщины и девочки составили более 60% всех новых случаев заражения ВИЧ в прошлом году.
J&J заявила, что продолжает изучать безопасность и эффективность другой экспериментальной вакцины против ВИЧ среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, и трансгендеров. Ожидается, что это испытание, проводимое в Северной и Южной Америке и Европе, будет завершено в марте 2024 года.
Несмотря на открытие эффективных методов лечения, которые могут вызвать ремиссию вируса, эксперты говорят, что вакцина против ВИЧ имеет решающее значение для искоренения вируса, вызывающего СПИД, в результате которого в прошлом году умерло 680 000 человек.
Исследование Imbokodo показало эффективность вакцины 25,2%, на основании чего производитель заявил, что исследование не будет продолжено.
“Хотя это определенно не тот результат исследования, на который мы надеялись, мы должны применить знания, полученные в ходе исследования Imbokodo”, — сказал Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID).
Испытание вакцины Imbokodo, в которой используется та же платформа аденовируса, что и в вакцине J&J от COVID-19, было поддержано NIAID и Фондом Билла и Мелинды Гейтс.
“Это ни в коей мере не конец поисков вакцины против ВИЧ”, — сказал Митчелл Уоррен, исполнительный директор AVAC, группы по защите интересов ВИЧ, и группа призвала к разработке всеобъемлющей глобальной стратегии по разработке вакцин против ВИЧ.
Дополнение
Другое исследование, проведенное в Африке, посвящено тестированию двух различных комбинаций вакцин против ВИЧ, а мРНК-вакцина против ВИЧ от Moderna Inc (MRNA.O) должна быть протестирована на людях в этом году.