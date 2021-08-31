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Вакцина J&J проти ВІЛ не пройшла випробування

Вакцина J&J проти ВІЛ не пройшла випробування

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Експериментальна вакцина Johnson & Johnson (JNJ.N) не змогла забезпечити достатній захист від ВІЛ молодим жінкам в країнах Африки на південь від Сахари, що є останньою невдачею в цій галузі після низки попередніх невдач. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Проміжне дослідження під назвою Imbokodo, в якому тестувалася експериментальна вакцина J&J, включало 2600 жінок-учасниць з п'яти південноафриканських країн, де жінки і дівчатка становили понад 60% всіх нових випадків зараження ВІЛ у минулому році.

J&J заявила, що продовжує вивчати безпеку і ефективність іншої експериментальної вакцини проти ВІЛ серед чоловіків, що мають статеві контакти з чоловіками, і трансгендерів. Очікується, що це випробування, проведене в Північній і Південній Америці та Європі, буде завершено в березні 2024 року.

Незважаючи на відкриття ефективних методів лікування, які можуть викликати ремісію вірусу, експерти кажуть, що вакцина проти ВІЛ має вирішальне значення для викорінення вірусу, що викликає СНІД, у результаті якого в минулому році померло 680 тис. осіб.

Дослідження Imbokodo показало ефективність вакцини 25,2%, на підставі чого виробник заявив, що дослідження не буде продовжено.

"Хоча це безумовно не той результат дослідження, на який ми сподівалися, ми повинні застосувати знання, отримані під час дослідження Imbokodo", - сказав Ентоні Фаучі, директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США (NIAID).

Випробування вакцини Imbokodo, в якій використовується та ж платформа аденовірусу, що і у вакцині J&J від COVID-19, було підтримано NIAID і Фондом Білла і Мелінди Гейтс.

"Це ні в якій мірі не кінець пошуків вакцини проти ВІЛ", - сказав Мітчелл Уоррен, виконавчий директор AVAC, групи із захисту інтересів ВІЛ, і група закликала до розробки всеосяжної глобальної стратегії по розробці вакцин проти ВІЛ.

Доповнення

Інше дослідження, проведене в Африці, присвячене тестуванню двох різних комбінацій вакцин проти ВІЛ, а мРНК-вакцина проти ВІЛ від Moderna Inc (MRNA.O) повинна бути протестована на людях в цьому році.

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