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ВАКС уменьшил размер залога для Грымчака почти на 4 млн грн

ВАКС уменьшил размер залога для Грымчака почти на 4 млн грн

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. Высший антикоррупционный суд почти на 4 млн грн уменьшил размер залога для экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака. Об этом журналисту УНН сообщила адвокат Грымчака Татьяна Матяш.

“Суд рассматривал ходатайство об изменении меры пресечения (содержание под стражей — ред.) его не изменили, но уменьшили размер залога с почти 6 млн грн до около 2 млн грн”, — сказала Матяш.

Напомним, ВАКС отпустил фигуранта дела Грымчака под домашний арест.

Как сообщал УНН, 14 августа задержали Юрия Грымчака и его “помощника”. Задержание происходило в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч.4 ст. 190 УК Украины (мошенничество). В НАБУ сообщали, что задержали чиновников “на горячем” во время получения части средств в размере 480 тыс. долл.

По данным следствия, указанные лица якобы за совершение ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долл.

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