ВАКС відпустив фігуранта справи Гримчака під домашній арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід Ігорю Овдієнку, якого затримали разом з ексзаступником міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрієм Гримчаком. Про це на повідомив адвокат Овдієнка Дмитро Мельник на своїй сторінці у Facebook.
Адвокат опублікував ухвалу суду, в якій повідомляється, про застосування до Овдієнка запобіжний захід у виді домашнього цілодобового арешту до 10 лютого 2020 року.
Також, суд поклав на нього обов’язки, а саме : прибувати до детектива, прокурора, слідчого, судді, суду за кожною вимогою, повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або роботи, здати паспорти для виїзду за кордон та інші документи, які дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну, носити електронний засіб контролю.
Нагадаємо, Ігорю Овдієнку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 4 млн грн.
Як повідомляв УНН, 14 серпня затримали Юрія Гримчака і його "помічника". Затримання відбувалося у межах розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч.4 ст.190 КК України (шахрайство). У НАБУ повідомляли, що затримали чиновників "на гарячому" під час отримання частини коштів в розмірі 480 тис. дол.
За даними слідства, зазначені особи нібито за вчинення ними впливу на ухвалення рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави, вимагали від представника юридичної особи неправомірну вигоду в загальному розмірі 1,1 млн дол.