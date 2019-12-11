ВАКС отпустил фигуранта дела Грымчака под домашний арест

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 2224 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103293 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 74551 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103349 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116087 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146457 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 147328 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения Игорю Овдиенко, которого задержали вместе с экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрием Грымчаком. Об этом на сообщил адвокат Овдиенко Дмитрий Мельник на своей странице в Facebook.

Адвокат опубликовал постановление суда, в котором сообщается, о применении к Овдиенко меры пресечения в виде домашнего круглосуточного ареста до 10 февраля 2020 года.

Также суд возложил на него обязанности, а именно: прибывать к детективу, прокурору, следователю, судье, в суд по каждому требованию, сообщать детектива, прокурора или суд об изменении своего места жительства или работы, сдать паспорта для выезда за границу и другие документы, которые дают право на выезд из Украины и въезд в Украину, носить электронное средство контроля.

Напомним, Игорю Овдиенко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 4 млн грн.

Как сообщал УНН, 14 августа задержали Юрия Грымчака и его “помощника”. Задержание происходило в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч.4 ст.190 УК Украины (мошенничество). В НАБУ сообщали, что задержали чиновников “на горячем” во время получения части средств в размере 480 тыс. долл.

По данным следствия, указанные лица якобы за совершение ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долл.

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