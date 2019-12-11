ВАКС отпустил фигуранта дела Грымчака под домашний арест
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения Игорю Овдиенко, которого задержали вместе с экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрием Грымчаком. Об этом на сообщил адвокат Овдиенко Дмитрий Мельник на своей странице в Facebook.
Адвокат опубликовал постановление суда, в котором сообщается, о применении к Овдиенко меры пресечения в виде домашнего круглосуточного ареста до 10 февраля 2020 года.
Также суд возложил на него обязанности, а именно: прибывать к детективу, прокурору, следователю, судье, в суд по каждому требованию, сообщать детектива, прокурора или суд об изменении своего места жительства или работы, сдать паспорта для выезда за границу и другие документы, которые дают право на выезд из Украины и въезд в Украину, носить электронное средство контроля.
Напомним, Игорю Овдиенко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 4 млн грн.
Как сообщал УНН, 14 августа задержали Юрия Грымчака и его “помощника”. Задержание происходило в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч.4 ст.190 УК Украины (мошенничество). В НАБУ сообщали, что задержали чиновников “на горячем” во время получения части средств в размере 480 тыс. долл.
По данным следствия, указанные лица якобы за совершение ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долл.