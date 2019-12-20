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ВАКС зменшив розмір застави для Гримчака майже на 4 млн грн

ВАКС зменшив розмір застави для Гримчака майже на 4 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Вищий антикорупційний суд майже на 4 млн. грн зменшив розмір застави для ексзаступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака. Про це журналісту УНН повідомила адвокат Гримчака Тетяна Матяш.

“Суд розглядав клопотання про зміну запобіжного заходу ( тримання під вартою — ред.) Його не змінили, але зменшили розмір застави з майже 6 млн. грн до близько 2 млн.грн”, — сказала Матяш.

Нагадаємо, ВАКС відпустив фігуранта справи Гримчака під домашній арешт.

Як повідомляв УНН, 14 серпня затримали Юрія Гримчака і його “помічника”. Затримання відбувалося у межах розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч.4 ст.190 КК України (шахрайство). У НАБУ повідомляли, що затримали чиновників “на гарячому” під час отримання частини коштів в розмірі 480 тис. дол.

За даними слідства, зазначені особи нібито за вчинення ними впливу на ухвалення рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави, вимагали від представника юридичної особи неправомірну вигоду в загальному розмірі 1,1 млн дол.

Українські Національні Новини

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