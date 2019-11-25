ВАКС завтра рассмотрит дело Насалыка, который "забыл" задекларировать 1,2 млн долларов

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 42895 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108714 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 100626 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 107921 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118516 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147735 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148274 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140390 просмотра

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5 марта, 15:49 • 186408 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116724 просмотра

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ВАКС завтра рассмотрит дело Насалыка, который "забыл" задекларировать 1,2 млн долларов

Киев  •  УНН

 • 7058 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Высшем антикоррупционном суде состоится подготовительное судебное заседание по делу бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика, который “забыл” задекларировать 1,2 млн долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

“Подготовительное судебное заседание состоится в 14:00... во вторник, 26 ноября”, — говорится в сообщении.

Напомним, расследованием установлено, что в 2014 году подозреваемый получил взаймы 1,249 млн долларов США от физического лица. Однако в нарушение требований Закона Украины “О предотвращении коррупции”, чиновник не отразил указанную информацию в ежегодных декларациях.

В августе расследование по делу Насалыка было завершено.

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