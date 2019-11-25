ВАКС завтра рассмотрит дело Насалыка, который "забыл" задекларировать 1,2 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Высшем антикоррупционном суде состоится подготовительное судебное заседание по делу бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика, который “забыл” задекларировать 1,2 млн долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС.
“Подготовительное судебное заседание состоится в 14:00... во вторник, 26 ноября”, — говорится в сообщении.
Напомним, расследованием установлено, что в 2014 году подозреваемый получил взаймы 1,249 млн долларов США от физического лица. Однако в нарушение требований Закона Украины “О предотвращении коррупции”, чиновник не отразил указанную информацию в ежегодных декларациях.
В августе расследование по делу Насалыка было завершено.