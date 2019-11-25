ВАКС завтра розгляне справу Насалика, який "забув" задекларувати 1,2 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Вищому антикорупційному суді відбудеться підготовче судове засідання у справі колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Насалика, який “забув” задекларувати 1,2 млн доларів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВАКС.
“Підготовче судове засідання відбудеться о 14:00... у вівторок, 26 листопада”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, розслідуванням встановлено, що у 2014 році підозрюваний отримав у позику 1,249 млн доларів США від фізичної особи. Проте в порушення вимог Закону України “Про запобігання корупції”, чиновник не відобразив вказану інформацію у щорічних деклараціях.
У серпні розслідування у справі Насалика було завершено.