ВАКС оставил без изменений меру пресечения Гладковскому
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Высший антикоррупционный суд не изменил меру пресечения бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олегу Гладковскому. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС.
“Сегодня, 8 декабря, следственная судья Высшего антикоррупционного суда оставила без удовлетворения ходатайство адвоката бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны об изменении меры пресечения”, — говорится в сообщении.
Напомним, действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.
Следствие по одному из дел — о коррупционных схемах в закупке автомобилей для армии, что нанесло 17,44 млн грн убытков государству, — в отношении Гладковского завершили в июне.
В прошлом году 19 октября ВАКС избрал меру пресечения Гладковскому в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой залога в более 10 млн грн. Гладковский вышел из СИЗО под залог. Решением суда на него возложили процессуальные обязанности, действие которых неоднократно продлевали.