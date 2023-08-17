Нардепа Артура Герасимова ВАКС признал виновным в недостоверном декларировании имущества, но освободил

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“17 августа 2023 года коллегия судей Высшего антикоррупционного суда признала народного депутата виновным во внесении заведомо недостоверных сведений в ежегодную декларацию за 2020 год и назначила ему наказание по ч. 1 ст. 366-2 УК Украины (в редакции Закона Украины от 04. 12.2020 № 1074-ІХ) в виде штрафа в размере 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать должности связанные с выполнением функций представителя власти в органах государственной власти сроком на 1 год”, - говорится в сообщении САП.

Из-за завершения срока давности, Герасимова освободили от отбывания наказания.

Также, отмечается, что можно подать апелляционную жалобу в Апелляционную палату ВАКС для обжалования приговора в течение 30 дней со дня его объявления.

Напомним

Народный избранник не задекларировал двухэтажное жилое помещение дуплексного типа и паркоместо в провинции Аликанте (Испания), которыми владеет совместно с женой. Детективы НАБУ выяснили, что эту недвижимость нардеп приобрел еще в 2013 году за более 227 тысяч евро.

Также незадекларированными оказались более 1,6 тысяч долларов на счетах в украинских банках.

Сообщается, что поскольку местонахождение нардепа было неизвестно, о подозрении ему сообщили в порядке ст. 135 УПК Украины в январе 2023 года.

Однако впоследствии его место пребывания установили, и вручили обвинительный акт лично.