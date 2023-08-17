Нардепа Артура Герасимова ВАКС визнав винним у недостовірному декларуванні майна, але звільнив
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Вищій антикорупційний суд оголосив вирок стосовно нардепа Артура Герасимова, який у 2020 році не задекларував свою нерухомість в Іспанії, пише УНН з посиланням на САП і трансляцію судового засідання.
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“17 серпня 2023 року колегія суддів Вищого антикорупційного суду визнала народного депутата винним у внесенні завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2020 рік та призначила йому покарання за ч. 1 ст. 366-2 КК України (у редакції Закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ) у виді штрафу у розмірі 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати посади повʼязані з виконанням функцій представника влади в органах державної влади строком на 1 рік”, - йдеться у повідомлені САП.
Через завершення строку давності, Герасимова звільнили від відбування покарання.
Також, зазначається, що можна подати апеляційну скаргу до Апеляційної палати ВАКС для оскарження вироку впродовж 30 днів з дня його оголошення.
Нагадаємо
Народний обранець не задекларував двоповерхове житлове приміщення дуплексного типу та паркомісце в провінції Аліканте (Іспанія), якими володіє спільно з дружиною. Детективи НАБУ з’ясували, що цю нерухомість нардеп придбав ще у 2013 році за понад 227 тис. Євро.
Також незадекларованими виявилися понад 1,6 тисяч доларів на рахунках в українських банках.
Повідомляється, що оскільки місцеперебування нардепа було невідомо, про підозру йому повідомили в порядку ст. 135 КПК України в січні 2023 року.
Однак згодом його місце перебування встановили, і вручили обвинувальний акт особисто.