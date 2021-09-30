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Актуальное
ВАКС оправдал экс-главу Государственной зерновой корпорации Томиленко

ВАКС оправдал экс-главу Государственной зерновой корпорации Томиленко

Киев  •  УНН

 • 12763 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Высший антикоррупционный суд признал невиновными бывшего и.о. главу правления ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) Валерия Томиленко и еще двух человек, которых обвиняли в растрате более 88 млн грн. Это подтвердили в ВАКС, сообщает УНН.

Детали

Так, коллегия судей ВАКС оправдала бывшего и.о. главы правления ПАО "ГПЗКУ", экс-руководителя ПАО "Рокитнянский комбинат хлебопродуктов" и бывшего главу ПАО "Васильковхлебопродукт" на основании п. 3 ч. 1 ст. 373 УПК Украины из-за недоказанности наличия в их действиях состава уголовного преступления.

Суд, как указано, пришел к выводу об отсутствии в действиях бывшего и.о. главы правления ГПЗКУ такого обязательного признака объективной стороны растраты чужого имущества как противоправность, безвозмездность и необратимость изъятия имущества, а следовательно, и отсутствии объективной стороны в действиях остальных обвиняемых, поскольку предъявленное им обвинение имеет характер производного от обвинения, предъявленного бывшему главе правления государственной компании.

В этом деле также обвиняют Григория Шквыря (экс-руководителя ПАО "Рокитнянский комбинат хлебопродуктов") и Юрия Селюченко (экс-главу ПАО "Васильковхлебопродукт").

Как написал в своем Facebook Томиленко, 29 сентября адвокаты завершили дело "победой" в суде первой инстанции ВАКС.
В своем посте он поблагодарил всех юристов и адвокатов, которые были причастны к его защите по уголовному делу.

В то же время, в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что обжалуют оправдательный приговор экс-главе ГПЗКУ и двум директорам обществ. Прокурор САП не соглашается с указанным решением суда и обжалует его в суде апелляционной инстанции.

"Прокурором САП готовится апелляционная жалоба на приговор Высшего антикоррупционного суда от 29.09.2021, которым руководителя ПАО "Государственная зерновая корпорация Украины" и двух директоров других обществ признано невиновными в совершении растраты более 88 млн гривен средств корпорации", - сообщили в САП.

Добавим

По версии стороны обвинения, экс-глава ГПЗКУ, по предварительному сговору с руководителями 2 частных предприятий, подписал договоры о поставке кукурузы в количестве 11 683 тонн и 16,6 тысячи тонн соответственно и перечислил на их пользу денежные средства в качестве 100-процентной предоплаты, не собираясь на выполнение такого договора, будучи осведомленным об отсутствии у поставщиков в наличии зерна кукурузы в таком количестве и действуя исключительно в интересах третьих лиц, в судьбе которых он заинтересован.

В октябре 2019 года дело экс-главы ГПЗКУ передали в Антикоррупционный суд. Ранее Антикоррупционный суд уменьшил вдвое залог для экс-главы ГПЗКУ Томиленко.

К слову

В аэропорту в августе этого года задержали руководителя ГПЗКУ. Полиция говорит: нанес ущерб на миллионы долларов и хотел убежать из Украины. Суд отправил под круглосуточный домашний арест руководителя ГПЗКУ Власенко.

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