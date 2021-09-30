ВАКС виправдав ексголову Державної зернової корпорації Томіленка

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Так, колегія суддів ВАКС виправдала колишнього в.о. голови правління ПАТ "ДПЗКУ", екскерівника ПАТ “Рокитнянський комбінат хлібопродуктів” та колишнього очільника ПАТ “Васильківхлібопродукт” на підставі п. 3 ч. 1 ст. 373 КПК України через недоведеність наявності в їхніх діях складу кримінального правопорушення.

Суд, як вказано, дійшов висновку про відсутність у діях колишнього в.о. голови правління ДПЗКУ такої обов’язкової ознаки об’єктивної сторони розтрати чужого майна як протиправність, безоплатність та безповоротність вилучення майна, а відтак, і відсутність об’єктивної сторони в діях решти обвинувачених, оскільки пред’явлене їм обвинувачення має характер похідного від обвинувачення, пред’явленого колишньому голови правління державної компанії.

У цій справі також обвинувачують Григорія Шквиря (екскерівника ПАТ “Рокитнянський комбінат хлібопродуктів”), та Юрія Селюченка (ексочільника ПАТ “Васильківхлібопродукт”).

Як написав у своєму Facebook Томіленко, 29 вересня адвокати завершили справу "перемогою" у суді першої інстанції ВАКС.

У своєму пості він подякував всім юристам та адвокатам, які були причетні до його захисту у кримінальній справі.

Водночас, у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що оскаржуть виправдувальний вирок ексголові ДПЗКУ та двом директорам товариств. Прокурор САП не погоджується з вказаним рішенням суду та оскаржить його в суді апеляційної інстанції.

“Прокурором САП готується апеляційна скарга на вирок Вищого антикорупційного суду від 29.09.2021, яким керівника ПАТ “Державна зернова корпорація України” та двох директорів інших товариств визнано невинуватими у вчиненні розтрати понад 88 млн гривень коштів корпорації”, - повідомили у САП.

Додамо

За версією сторони обвинувачення, ексочільник ДПЗКУ, за попередньою змовою з керівниками 2 приватних підприємств, підписав договори про поставку кукурудзи у кількості 11 683 тонн та 16,6 тисячі тонн відповідно та перерахував на їх користь грошові кошти як 100-відсоткову передплату, не маючи наміру на виконання такого договору, будучи обізнаним про відсутність у постачальників у наявності зерна кукурудзи у такій кількості і діючи виключно в інтересах третіх осіб, у долі яких він зацікавлений.

У жовтні 2019 року справу ексголови ДПЗКУ передали до Антикорупційного суду. Раніше Антикорупційний суд зменшив вдвічі заставу для ексголови ДПЗКУ Томіленка.

До слова

В аеропорту у серпні цього року затримали керівника ДПЗКУ. Поліція каже: завдав збитки на мільйони доларів і хотів утекти з України. Суд відправив під цілодобовий домашній арешт керівника ДПЗКУ Власенка.