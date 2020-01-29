ВАКС начал исследования доказательств по делу бывшего чиновника Госслужбы экспортного контроля
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Высший антикоррупционный суд начал исследования доказательств по делу ексслужбовця Госслужбы экспортного контроля Украины Сергея Головатого, которого подозревают в вымогательстве 250 000 долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.
"Да, коллегия судей ВАКС начала исследование доказательств по делу, предоставленных стороной обвинения. По результатам рассмотрения исследовано 4 тома материалов", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что следующее заседание - 18 февраля 2020 года.
Напомним, правоохранители открыли производство в отношении заместителя председателя ГЭК за взяточничество.