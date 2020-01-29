ВАКС розпочав дослідження доказів у справі ексчиновника Держслужби експортного контролю
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Вищий антикорупційний суд розпочав дослідження доказів у справі ексслужбовця Держслужби експортного контролю України Сергія Головатого, якого підозрюють у вимаганні 250 тисяч доларів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП у Facebook.
"Так, колегія суддів ВАКС розпочала дослідження доказів у справі, наданих стороною обвинувачення. За результатами розгляду досліджено 4 томи матеріалів", - йдеться в повідомленні.
Також, повідомляється, що наступне засідання – 18 лютого 2020 року.
Нагадаємо, правоохоронці відкрили провадження щодо заступника голови ДЕК за хабарництво.