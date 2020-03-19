ВАКС продлил срок обязанностей экс-заместителю начальника Нацполиции Одесской области

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 105686 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 108520 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 110445 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 108971 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 119253 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102198 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106317 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106813 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131702 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130510 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВАКС продлил срок обязанностей экс-заместителю начальника Нацполиции Одесской области

ВАКС продлил срок обязанностей экс-заместителю начальника Нацполиции Одесской области

Киев  •  УНН

 • 11251 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Высший антикоррупционный суд продлил срок действия обязанностей экс-заместителю начальника Главного управления Национальной полиции Одесской области до 18 мая. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"Сегодня, 19 марта, следственный судья Высшего антикоррупционного суда продлил срок действия обязанностей экс-заместителю начальника Главного управления Национальной полиции Одесской области до 18 мая 2020 года включительно", - говорится в сообщении.

Сообщается, что подозреваемый обязан и в дальнейшем носить электронное средство контроля (браслет), а также прибывать к следователю, прокурору или в суд по каждому требованию, сообщать об изменении места жительства или работы; воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми в данном уголовном производстве; сдать в соответствующий орган паспорта и другие документы для выезда за границу.

Напомним, 30 июля 2019 года Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о задержании бывшего первого заместителя начальника ГУ Нацполиции в Одесской области, который скрывался от следствия.

Экс-чиновника вместе с бывшим начальником ГУ Нацполиции в Одесской области подозревают в завладении крупной партией табачных изделий, ранее изъятых из незаконного оборота. 25 июля этим двум лицам сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

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