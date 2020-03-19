ВАКС продлил срок обязанностей экс-заместителю начальника Нацполиции Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Высший антикоррупционный суд продлил срок действия обязанностей экс-заместителю начальника Главного управления Национальной полиции Одесской области до 18 мая. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
"Сегодня, 19 марта, следственный судья Высшего антикоррупционного суда продлил срок действия обязанностей экс-заместителю начальника Главного управления Национальной полиции Одесской области до 18 мая 2020 года включительно", - говорится в сообщении.
Сообщается, что подозреваемый обязан и в дальнейшем носить электронное средство контроля (браслет), а также прибывать к следователю, прокурору или в суд по каждому требованию, сообщать об изменении места жительства или работы; воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми в данном уголовном производстве; сдать в соответствующий орган паспорта и другие документы для выезда за границу.
Напомним, 30 июля 2019 года Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о задержании бывшего первого заместителя начальника ГУ Нацполиции в Одесской области, который скрывался от следствия.
Экс-чиновника вместе с бывшим начальником ГУ Нацполиции в Одесской области подозревают в завладении крупной партией табачных изделий, ранее изъятых из незаконного оборота. 25 июля этим двум лицам сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).