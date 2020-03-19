ВАКС продовжив термін обов'язків ексзаступнику начальника Нацполіції Одещини
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Вищий антикорупційний суд продовжив термін дії обов'язків ексзаступникові начальника Головного управління Національної поліції Одеської області до 18 травня. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу суду.
"Сьогодні, 19 березня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду продовжив термін дії обов'язків ексзаступникові начальника Головного управління Національної поліції Одеської області до 18 травня 2020 року включно", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що підозрюваний зобов'язаний і надалі носити електронний засіб контролю (браслет), а також прибувати до слідчого, прокурора чи суду за кожною вимогою, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати до відповідного органу паспорти та інші документи для виїзду за кордон.
Нагадаємо, 30 липня 2019 року Національне антикорупційне бюро України повідомило про затримання колишнього першого заступника начальника ГУ Нацполіції в Одеській області, який переховувався від слідства.
Експосадовця разом із колишнім начальником ГУ Нацполіції в Одеській області підозрюють у заволодінні великою партією тютюнових виробів, раніше вилучених із незаконного обігу. 25 липня цим двом особам повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).