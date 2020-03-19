ВАКС продлил срок обязанностей экс-начальнику полиции Одесской области Головину
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Высший антикоррупционный суд продлил до 12 мая срок действия обязанностей возложенных на бывшего начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
"... 13 марта ВАКС продлил срок действия обязанностей ... бывшему начальнику Главного управления Нацполиции Одесской области. Срок действия - до 12 мая 2020 года включительно", - говорится в сообщении.
В частности, экс-начальник обязан носить электронное средство контроля (браслет), а также не менять места жительства; прибывать к следователю, прокурору или в суд по первому требованию; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми в уголовном производстве; сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.
Напомним, Высший антикоррупционный суд оставил обязанность носить электронный браслет бывшему начальнику полиции Одесской области Дмитрию Головину.
Как сообщалось, бывший начальник главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин был задержан в рамках расследования о контрабанде сигарет через Одесский морской порт.