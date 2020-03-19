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ВАКС продовжив термін обов'язків ексначальнику поліції Одещини Головіну

ВАКС продовжив термін обов'язків ексначальнику поліції Одещини Головіну

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Вищий антикорупційний суд продовжив до 12 травня термін дії обов'язків покладених на колишнього начальника поліції Одеської області Дмитра Головіна. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.

"…13 березня ВАКС продовжив термін дії обов'язків… колишньому начальникові Головного управління Нацполіції Одещини. Термін дії - до 12 травня 2020 року включно", - йдеться в повідомлені.

Зокрема, ексначальник зобов'язаний носити електронний засіб контролю (браслет), а також не змінювати місця свого проживання; прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні;здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд залишив обов’язок носити електронний браслет колишньому начальнику поліції Одеської області Дмитру Головіну.

Як повідомлялося, колишнього начальника головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитра Головіна було затримано у рамках розслідування щодо контрабанди сигарет через Одеський морський порт.

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