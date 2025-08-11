ВАКС отказал в отстранении Кириленко с должности главы АМКУ

$41.390.07
48.190.08
ukenru
Эксклюзив
16:37 • 31916 просмотра
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
14:46 • 67140 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
11 августа, 12:35 • 121202 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
11 августа, 10:23 • 107018 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
11 августа, 09:52 • 76435 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
11 августа, 07:41 • 125619 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 126477 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15 • 105815 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 73313 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 125675 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2м/с
53%
753мм
Популярные новости
ЕС планирует стратегию влияния на саммит Трампа и путина на Аляске - Politico11 августа, 10:03 • 12749 просмотра
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взяткеPhoto11 августа, 10:29 • 111917 просмотра
Советник Ермака о переговорах Трампа и Путина: не думаю, что на Аляске будут приняты геостратегические решения11 августа, 10:29 • 68878 просмотра
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно11 августа, 10:52 • 102298 просмотра
Уникальный дрон с ИИ для поражения целей на 50+ км: Федоров показал, как работает разработка "Тройки"Video11 августа, 11:33 • 74779 просмотра
публикации
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
16:37 • 31926 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
Эксклюзив
14:46 • 67154 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto11 августа, 12:35 • 121215 просмотра
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно11 августа, 10:52 • 102309 просмотра
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взяткеPhoto11 августа, 10:29 • 111930 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кайя Каллас
Ильхам Алиев
Никол Пашинян
Актуальные места
Украина
Аляска
Соединённые Штаты
Германия
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto11 августа, 12:35 • 121215 просмотра
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 110598 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 225550 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 371916 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 273626 просмотра
Актуальное
Хранитель
Forbes
Financial Times
Пистолет
MultiCam (камуфляж)

ВАКС отказал в отстранении Кириленко с должности главы АМКУ

Киев • УНН

 • 382 просмотра

Высший антикоррупционный суд не удовлетворил ходатайство САП об отстранении главы АМКУ Павла Кириленко. Однако суд наложил на него ряд обязанностей, включая запрет выезда из Украины.

ВАКС отказал в отстранении Кириленко с должности главы АМКУ

Высший антикоррупционный суд не удовлетворил ходатайство прокурора САП об отстранении от должности главы Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко, обвиняемого в незаконном обогащении на более чем 72 млн гривен и декларировании недостоверных сведений. Об этом сообщает пресс-служба САП, передает УНН.

Коллегия судей ВАКС не удовлетворила ходатайство прокурора САП об отстранении от должности главы Антимонопольного комитета Украины, обвиняемого в незаконном обогащении на более чем 72 млн гривен и декларировании недостоверных сведений 

- говорится в сообщении.

Указанное решение суда обжалованию не подлежит.

Суд также удовлетворил другое ходатайство прокурора и возложил на обвиняемого следующие обязанности:

  • прибывать по каждому требованию к прокурору и суду;
    • не отлучаться за пределы Украины без разрешения суда;
      • сообщать суду об изменении своего места жительства;
        • воздерживаться от общения лично и через других лиц со свидетелями по делу относительно обстоятельств, изложенных в обвинительном акте;
          • сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, кроме паспорта гражданина Украины.

            Срок действия обязанностей до 11 октября 2025 года.

            Напомним

            САП подала ходатайство об отстранении от должности действующего Председателя Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко из-за его заявлений о возможности использовать свою должность для влияния на участников уголовного производства через их близких лиц.

            Обвинительный акт в отношении действующего главы Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко по обвинению в незаконном обогащении на более чем 72 млн грн и декларировании недостоверных сведений направлен в суд. Следствие установило, что в 2020–2023 годах он приобрел 21 объект недвижимости и люксовый автомобиль, зарегистрировав имущество на родственников жены.

            Павел Башинский

            Криминал и ЧП
            Государственная миграционная служба (Украина)
            Антимонопольный комитет Украины
            Украина