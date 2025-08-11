ВАКС отказал в отстранении Кириленко с должности главы АМКУ
Киев • УНН
Высший антикоррупционный суд не удовлетворил ходатайство САП об отстранении главы АМКУ Павла Кириленко. Однако суд наложил на него ряд обязанностей, включая запрет выезда из Украины.
Высший антикоррупционный суд не удовлетворил ходатайство прокурора САП об отстранении от должности главы Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко, обвиняемого в незаконном обогащении на более чем 72 млн гривен и декларировании недостоверных сведений. Об этом сообщает пресс-служба САП, передает УНН.
Указанное решение суда обжалованию не подлежит.
Суд также удовлетворил другое ходатайство прокурора и возложил на обвиняемого следующие обязанности:
- прибывать по каждому требованию к прокурору и суду;
- не отлучаться за пределы Украины без разрешения суда;
- сообщать суду об изменении своего места жительства;
- воздерживаться от общения лично и через других лиц со свидетелями по делу относительно обстоятельств, изложенных в обвинительном акте;
- сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, кроме паспорта гражданина Украины.
Срок действия обязанностей до 11 октября 2025 года.
Напомним
САП подала ходатайство об отстранении от должности действующего Председателя Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко из-за его заявлений о возможности использовать свою должность для влияния на участников уголовного производства через их близких лиц.
Обвинительный акт в отношении действующего главы Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко по обвинению в незаконном обогащении на более чем 72 млн грн и декларировании недостоверных сведений направлен в суд. Следствие установило, что в 2020–2023 годах он приобрел 21 объект недвижимости и люксовый автомобиль, зарегистрировав имущество на родственников жены.