ВАКС відмовив у відстороненні Кириленка з посади голови АМКУ
Київ • УНН
Вищий антикорупційний суд не задовольнив клопотання САП про відсторонення голови АМКУ Павла Кириленка. Проте суд наклав на нього низку обов'язків, включаючи заборону виїзду з України.
Вищий антикорупційний суд не задовольнив клопотання прокурора САП про відсторонення від посади голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка, якого обвинувачують у незаконному збагаченні на понад 72 млн гривень та декларуванні недостовірних відомостей. Про це повідомляє пресслужба САП, передає УНН.
Колегія суддів ВАКС не задовольнила клопотання прокурора САП про відсторонення від посади голови Антимонопольного комітету України, обвинуваченого в незаконному збагаченні на понад 72 млн гривень та декларуванні недостовірних відомостей
Зазначене рішення суду оскарженню не підлягає.
Суд також задовольнив інше клопотання прокурора та поклав на обвинуваченого такі обовʼязки:
- прибувати за кожною вимогою до прокурора та суду;
- не відлучатися за межі України без дозволу суду;
- повідомляти суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування особисто та через інших осіб зі свідками у справі щодо обставин, викладених в обвинувальному акті;
- здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і вʼїзд в Україну, окрім паспорта громадянина України.
Строк дії обовʼязків до 11 жовтня 2025 року.
Нагадаємо
САП подала клопотання про відсторонення від посади чинного Голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка через його заяви про можливість використати свою посаду для впливу на учасників кримінального провадження через їхніх близьких осіб.
Обвинувальний акт щодо чинного голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка за обвинуваченням у незаконному збагаченні на понад 72 млн грн та декларуванні недостовірних відомостей направлено до суду. Слідство встановило, що у 2020–2023 роках він набув 21 об’єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів дружини.