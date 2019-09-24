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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 75865 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 113494 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 105277 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112047 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120484 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148723 просмотра

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5 марта, 16:07 • 149000 просмотра

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ВАКС не смог взяться за дело Ефремова

ВАКС не смог взяться за дело Ефремова

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 сентября. УНН. Высший антикоррупционный суд Украины решил передать в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда дело экс-руководителя фракции Партии регионов Александра Ефремова, которого обвиняют в государственной измене, о принятии так называемых законов 16 января, чтобы решить какой суд в конечном итоге должен его рассмотреть. Об этом сообщила судья-спикер ВАКС Екатерина Сикора, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ВАКС в Facebook.

“Коллегией судей было принято решение о внесении представления в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда о направлении указанного уголовного производства с ВАКС в другой суд”, — сообщила Сикора.

По ее словам, ВАКС не отказался рассматривать дело.

“Коллегия судей начала подготовительное судебное заседание по этому делу. Одним из вопросов, которые решаются на подготовительном судебном заседании, вопрос подсудности уголовного производства. Без его решения перейти к стадии судебного разбирательства невозможно”, — рассказала Сикора.

Кроме того, она отметила, что отныне к подсудности Высшего антикоррупционного суда отнесены те уголовные производства относительно коррупционных преступлений, сведения по которым внесены в Единый реестр досудебных расследований до 22 сентября 2019 года, если досудебное расследование осуществляется или осуществлялось НАБУ и закончено прокурорами САП.

“Также юрисдикция ВАКС распространяется на уголовные производства, по которым досудебное расследование осуществлялось Национальным антикоррупционным бюро и закончено прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры независимо от даты внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований”, — сообщила Сикора.

Напомним, экс-руководитель фракции Партии регионов Александр Ефремов подозревается в совершении ряда уголовных преступлений по трем статьям, а именно: в завладении имуществом “Луганскуголь” путем злоупотребления служебным положением по ст 191 УК ч. 5; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушении конституции, что привело к гибели людей и другим тяжким последствиям по статье 110 ч.3 УК; в совершении организационного и иного содействия созданию и деятельности террористической организации “ЛНР” по ст 258-3 ч. 1 УК.

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