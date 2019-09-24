ВАКС не зміг взятися за справу Єфремова
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Вищий антикорупційний суд України вирішив передати до Апеляційної палата Вищого антикорупційного суду справу екскерівника фракції Партії регіоні Олександра Єфремова, якого обвинувачують у державній зраді, про ухвалення так званих законів 16 січня, щоб вирішити який суд зрештою має її розглянути. Про це повідомила суддя-спікер ВАКС Катерина Сікора, передає УНН з посиланням на пресслужбу ВАКС у Facebook.
“Колегією суддів було постановлено ухвалу про внесення подання до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду про направлення вказаного кримінального провадження з ВАКС до іншого суду”, — повідомила Сікора.
За її словами, ВАКС не відмовився розглядати справу.
“Колегія суддів розпочала підготовче судове засідання за цією справою. Одним з питань, які вирішуються на підготовчому судовому засіданні, є питання підсудності кримінального провадження. Без його вирішення перейти до стадії судового розгляду неможливо”, — розповіла Сікора.
Окрім того, вона зазначила, що відтепер до підсудності Вищого антикорупційного суду віднесено ті кримінальні провадження щодо корупційних злочинів, відомості за якими внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань до 22 вересня 2019 року, якщо досудове розслідування здійснюється або здійснювалося НАБУ та закінчено прокурорами САП.
“Також юрисдикція ВАКС поширюється на кримінальні провадження, за якими досудове розслідування здійснювалось Національним антикорупційним бюро та закінчено прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури незалежно від дати внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань”, — повідомила Сікора.
Нагадаємо, екскерівник фракції Партії Регіонів Олександр Єфремов підозрюється у вчиненні ряду кримінальних правопорушень за трьома статтями, а саме: у заволодінні майном “Луганськвугілля”, шляхом зловживання службовим становищем за ст 191 ККУ ч. 5; у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території України в порушенні конституції, що привело до загибелі людей та інших тяжких наслідків за статтею 110 ч.3 ККУ; у вчиненні організаційного та іншого сприяння створенню та діяльності терористичної організації “ЛНР” за ст 258-3 ч. 1 ККУ.