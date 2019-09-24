ВАКС не зміг взятися за справу Єфремова

КИЇВ. 24 вересня. УНН. Вищий антикорупційний суд України вирішив передати до Апеляційної палата Вищого антикорупційного суду справу екскерівника фракції Партії регіоні Олександра Єфремова, якого обвинувачують у державній зраді, про ухвалення так званих законів 16 січня, щоб вирішити який суд зрештою має її розглянути. Про це повідомила суддя-спікер ВАКС Катерина Сікора, передає УНН з посиланням на пресслужбу ВАКС у Facebook.