ВАКС назначил на 28 августа рассмотрение дела экс-главы Верховного Суда Князева

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
«Дом Москвы» в Риге выставят на аукцион за 3,57 млн евро

«Дом Москвы» в Риге выставят на аукцион за 3,57 млн евро

  •  115730 просмотра
США не изменили политику в отношении дальнобойных ударов по РФ

США не изменили политику в отношении дальнобойных ударов по РФ

  •  115763 просмотра
Протестующие прорвали баррикаду на съезде Демократической партии США

Протестующие прорвали баррикаду на съезде Демократической партии США

  •  103529 просмотра
В Киевской области работает ПВО: жителей призывают оставаться в укрытиях

В Киевской области работает ПВО: жителей призывают оставаться в укрытиях

  •  112961 просмотра
Киев отразил ночную атаку дронов и утренний ракетный удар

Киев отразил ночную атаку дронов и утренний ракетный удар

  •  108405 просмотра
публикации
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  153342 просмотра
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  272027 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

16 августа 2024, 06:30  •  256389 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  304945 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

15 августа 2024, 10:16  •  287777 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
20 августа: Всемирный день лени, День москитов

20 августа: Всемирный день лени, День москитов

  •  57854 просмотра
В США археологи нашли череп мастодонта возрастом более 13 000 лет

В США археологи нашли череп мастодонта возрастом более 13 000 лет

  •  71081 просмотра
Боб Дилан записал музыку для нового байопика о Рональде Рейгане

Боб Дилан записал музыку для нового байопика о Рональде Рейгане

19 августа 2024, 07:26  •  110786 просмотра
Международный день орангутанга, Всемирный день гуманитарной помощи, День пасечника в Украине. Что еще можно отметить 19 августа

Международный день орангутанга, Всемирный день гуманитарной помощи, День пасечника в Украине. Что еще можно отметить 19 августа

19 августа 2024, 03:11  •  106473 просмотра
18 августа: День «никогда не сдавайся», День открытия гелия

18 августа: День «никогда не сдавайся», День открытия гелия

18 августа 2024, 03:03  •  105317 просмотра
Актуальное
ВАКС назначил на 28 августа рассмотрение дела экс-главы Верховного Суда Князева

ВАКС назначил на 28 августа рассмотрение дела экс-главы Верховного Суда Князева

Киев  •  УНН

20 августа 2024, 11:19  •  1926 просмотра

Read in English

ВАКС назначил на 28 августа рассмотрение дела экс-главы Верховного Суда Князева, обвиняемого в получении взятки. Его задержали в мае 2023 года во время получения 450 тыс. долларов.

Высший антикоррупционный суд назначил на 28 августа рассмотрение дела экс-главы Верховного Суда Всеволода Князева, обвиняемого в получении взятки, сообщили в САП во вторник, пишет УНН.

20 августа 2024 года по результатам подготовительного рассмотрения коллегия судей ВАКС назначила к рассмотрению по существу дело в отношении бывшего председателя Верховного Суда, обвиняемого в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Заседание по рассмотрению по существу назначено на 08:10 28.08.2024

- сообщили в САП.

Дополнение

Экс-глава Верховного Суда Всеволод Князев фигурант дела о взятке. По данным НАБУ, средства предоставлялись владельцем группы «Финансы и кредит» за принятие решения в его пользу. Чтобы не допустить потерю акций, в начале марта 2023 года бизнесмен, как указали в НАБУ, вступил в сговор с адвокатом, который имел связи с тогдашним председателем Верховного Суда. В течение марта-апреля 2023 года он передал адвокату 2,7 млн долл. (1,8 млн долл. - председателю и судьям Верховного Суда, остальное - как «оплата» посреднических услуг), сообщили в НАБУ.

15 мая 2023 года при получении второго транша в сумме 450 тыс. долл. тогдашний председатель Верховного Суда и адвокат были разоблачены «с поличным». На следующий день им сообщили о подозрении. Сейчас дело передали в суд.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Криминал и ЧП
Эксклюзив
"Обнаглели". Эксперт раскритиковал работников АРМА за шпионские игры
  •  61012 просмотра

"Обнаглели". Эксперт раскритиковал работников АРМА за шпионские игры

Эксклюзив
Кабмин назвал экспертов, которые проведут аудит в НАБУ
  •  78604 просмотра

Кабмин назвал экспертов, которые проведут аудит в НАБУ

Эксклюзив
Дело начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК: в суд направлено ходатайство об аресте 1 млн долларов
  •  111507 просмотра

Дело начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК: в суд направлено ходатайство об аресте 1 млн долларов

Эксклюзив
Есть большая потребность в физической реабилитации - в Броварском горсовете рассказали об основных проблемах, с которыми сталкиваются ветераны российско-украинской войны
  •  111878 просмотра

Есть большая потребность в физической реабилитации - в Броварском горсовете рассказали об основных проблемах, с которыми сталкиваются ветераны российско-украинской войны

Эксклюзив
Проблемные кредиты: реструктуризация как спасение для бизнеса или очередное испытание?
  •  113186 просмотра

Проблемные кредиты: реструктуризация как спасение для бизнеса или очередное испытание?

Эксклюзив
ГБР не выполняет судебные решения, чтобы избежать дополнительной работы с потерпевшими-адвокат
  •  104139 просмотра

ГБР не выполняет судебные решения, чтобы избежать дополнительной работы с потерпевшими-адвокат

Эксклюзив
Закрытый конкурс на должность главы Фонда гарантирования вкладов нецелесообразен и противоречит требованиям МВФ - политолог
19 августа 2024, 11:08  •  88976 просмотра

Закрытый конкурс на должность главы Фонда гарантирования вкладов нецелесообразен и противоречит требованиям МВФ - политолог

Эксклюзив
НАПК должно проверить декларации и.о. замглавы ГНС Сокура на предмет их достоверности - юрист
19 августа 2024, 09:54  •  76210 просмотра

НАПК должно проверить декларации и.о. замглавы ГНС Сокура на предмет их достоверности - юрист

Эксклюзив
Ветераны АТО опровергли обвинения НАБУ по делу экс-министра Николая Сольского
19 августа 2024, 09:15  •  62971 просмотра

Ветераны АТО опровергли обвинения НАБУ по делу экс-министра Николая Сольского

Эксклюзив
Смена настроений и сложности в мышлении: гороскоп для всех знаков Зодиака с 19 по 25 августа
19 августа 2024, 08:29  •  67343 просмотра

Смена настроений и сложности в мышлении: гороскоп для всех знаков Зодиака с 19 по 25 августа

Популярные

Киев отразил ночную атаку дронов и утренний ракетный удар

Киев отразил ночную атаку дронов и утренний ракетный удар

  •  108405 просмотра
В Киевской области работает ПВО: жителей призывают оставаться в укрытиях

В Киевской области работает ПВО: жителей призывают оставаться в укрытиях

  •  112961 просмотра
Протестующие прорвали баррикаду на съезде Демократической партии США

Протестующие прорвали баррикаду на съезде Демократической партии США

  •  103529 просмотра
США не изменили политику в отношении дальнобойных ударов по РФ

США не изменили политику в отношении дальнобойных ударов по РФ

  •  115763 просмотра
«Дом Москвы» в Риге выставят на аукцион за 3,57 млн евро

«Дом Москвы» в Риге выставят на аукцион за 3,57 млн евро

  •  115730 просмотра

Публикации

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  153342 просмотра
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  272027 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

16 августа 2024, 06:30  •  256389 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  304945 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

15 августа 2024, 10:16  •  287777 просмотра

Война

Рада легализовала трофейное оружие

Рада легализовала трофейное оружие

  •  1808 просмотра
Рада одобрила законопроект о соцзащите военных, воюющих в рф

Рада одобрила законопроект о соцзащите военных, воюющих в рф

  •  2962 просмотра
На Тернопольщине из-за пожара значительно ухудшилось качество воздуха: в Минздраве объяснили местным, как избежать отравления хлором

На Тернопольщине из-за пожара значительно ухудшилось качество воздуха: в Минздраве объяснили местным, как избежать отравления хлором

  •  3875 просмотра
Предоставление иностранцам-добровольцам гражданства Украины: Рада приняла закон во втором чтении

Предоставление иностранцам-добровольцам гражданства Украины: Рада приняла закон во втором чтении

  •  5116 просмотра
Нет эвакуации с Курщины в Украину, но поддерживается порядок в соответствии с Женевской конвенцией - депутат

Нет эвакуации с Курщины в Украину, но поддерживается порядок в соответствии с Женевской конвенцией - депутат

  •  8278 просмотра

политика

Рада легализовала трофейное оружие

Рада легализовала трофейное оружие

  •  1808 просмотра
Рада одобрила законопроект о соцзащите военных, воюющих в рф

Рада одобрила законопроект о соцзащите военных, воюющих в рф

  •  2962 просмотра
Предоставление иностранцам-добровольцам гражданства Украины: Рада приняла закон во втором чтении

Предоставление иностранцам-добровольцам гражданства Украины: Рада приняла закон во втором чтении

  •  5116 просмотра
Нет эвакуации с Курщины в Украину, но поддерживается порядок в соответствии с Женевской конвенцией - депутат

Нет эвакуации с Курщины в Украину, но поддерживается порядок в соответствии с Женевской конвенцией - депутат

  •  8278 просмотра
На закупку Чехией боеприпасов для Украины пойдет часть доходов от замороженных активов рф - министр обороны

На закупку Чехией боеприпасов для Украины пойдет часть доходов от замороженных активов рф - министр обороны

  •  8821 просмотра

Война

Рада легализовала трофейное оружие

Рада легализовала трофейное оружие

  •  1808 просмотра
Рада одобрила законопроект о соцзащите военных, воюющих в рф

Рада одобрила законопроект о соцзащите военных, воюющих в рф

  •  2962 просмотра
На Тернопольщине из-за пожара значительно ухудшилось качество воздуха: в Минздраве объяснили местным, как избежать отравления хлором

На Тернопольщине из-за пожара значительно ухудшилось качество воздуха: в Минздраве объяснили местным, как избежать отравления хлором

  •  3875 просмотра
Предоставление иностранцам-добровольцам гражданства Украины: Рада приняла закон во втором чтении

Предоставление иностранцам-добровольцам гражданства Украины: Рада приняла закон во втором чтении

  •  5116 просмотра
Нет эвакуации с Курщины в Украину, но поддерживается порядок в соответствии с Женевской конвенцией - депутат

Нет эвакуации с Курщины в Украину, но поддерживается порядок в соответствии с Женевской конвенцией - депутат

  •  8278 просмотра

политика

Рада легализовала трофейное оружие

Рада легализовала трофейное оружие

  •  1808 просмотра
Рада одобрила законопроект о соцзащите военных, воюющих в рф

Рада одобрила законопроект о соцзащите военных, воюющих в рф

  •  2962 просмотра
Предоставление иностранцам-добровольцам гражданства Украины: Рада приняла закон во втором чтении

Предоставление иностранцам-добровольцам гражданства Украины: Рада приняла закон во втором чтении

  •  5116 просмотра
Нет эвакуации с Курщины в Украину, но поддерживается порядок в соответствии с Женевской конвенцией - депутат

Нет эвакуации с Курщины в Украину, но поддерживается порядок в соответствии с Женевской конвенцией - депутат

  •  8278 просмотра
На закупку Чехией боеприпасов для Украины пойдет часть доходов от замороженных активов рф - министр обороны

На закупку Чехией боеприпасов для Украины пойдет часть доходов от замороженных активов рф - министр обороны

  •  8821 просмотра

Новости Бизнеса

До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

  •  6338 просмотра
Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

15 августа 2024, 12:06  •  107890 просмотра
Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

15 августа 2024, 11:29  •  106430 просмотра

Экономика

Миссия ЕС прибыла в Украину для мониторинга выполнения индикаторов для очередного транша

Миссия ЕС прибыла в Украину для мониторинга выполнения индикаторов для очередного транша

  •  8082 просмотра
В Сумской области из-за обстрела подстанции был пожар, в Харьковской области враг атаковал бригаду энергетиков - Минэнерго

В Сумской области из-за обстрела подстанции был пожар, в Харьковской области враг атаковал бригаду энергетиков - Минэнерго

  •  12228 просмотра
Национальный кэшбек заработает со 2 сентября - Минэкономики

Национальный кэшбек заработает со 2 сентября - Минэкономики

  •  12623 просмотра
Goldman Sachs ожидает рекордных максимумов фондового рынка в следующие четыре недели, но есть условия

Goldman Sachs ожидает рекордных максимумов фондового рынка в следующие четыре недели, но есть условия

  •  13897 просмотра
Потребление электричества растет из-за жары, будут действовать графики отключений - Укрэнерго

Потребление электричества растет из-за жары, будут действовать графики отключений - Укрэнерго

  •  14665 просмотра

Киев

В Киеве разоблачили адвоката, который продавал фиктивные документы уклонистам

В Киеве разоблачили адвоката, который продавал фиктивные документы уклонистам

  •  12017 просмотра
Киев отразил ночную атаку дронов и утренний ракетный удар

Киев отразил ночную атаку дронов и утренний ракетный удар

  •  108406 просмотра
В Киевской области работает ПВО: жителей призывают оставаться в укрытиях

В Киевской области работает ПВО: жителей призывают оставаться в укрытиях

  •  112962 просмотра
На Киевщине работают силы ПВО, слышны взрывы

На Киевщине работают силы ПВО, слышны взрывы

  •  45433 просмотра
Строительство Подольского моста: субподрядчика подозревают в хищении 6 миллионов гривен

Строительство Подольского моста: субподрядчика подозревают в хищении 6 миллионов гривен

  •  33625 просмотра