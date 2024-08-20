ВАКС назначил на 28 августа рассмотрение дела экс-главы Верховного Суда Князева

Высший антикоррупционный суд назначил на 28 августа рассмотрение дела экс-главы Верховного Суда Всеволода Князева, обвиняемого в получении взятки, сообщили в САП во вторник, пишет УНН.

20 августа 2024 года по результатам подготовительного рассмотрения коллегия судей ВАКС назначила к рассмотрению по существу дело в отношении бывшего председателя Верховного Суда, обвиняемого в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Заседание по рассмотрению по существу назначено на 08:10 28.08.2024 - сообщили в САП.

Дополнение

Экс-глава Верховного Суда Всеволод Князев фигурант дела о взятке. По данным НАБУ, средства предоставлялись владельцем группы «Финансы и кредит» за принятие решения в его пользу. Чтобы не допустить потерю акций, в начале марта 2023 года бизнесмен, как указали в НАБУ, вступил в сговор с адвокатом, который имел связи с тогдашним председателем Верховного Суда. В течение марта-апреля 2023 года он передал адвокату 2,7 млн долл. (1,8 млн долл. - председателю и судьям Верховного Суда, остальное - как «оплата» посреднических услуг), сообщили в НАБУ.

15 мая 2023 года при получении второго транша в сумме 450 тыс. долл. тогдашний председатель Верховного Суда и адвокат были разоблачены «с поличным». На следующий день им сообщили о подозрении. Сейчас дело передали в суд.