ВАКС исследовал 11 томов по делу в отношении экс-руководителя "Херсонской ТЭЦ"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Высший антикоррупционный суд исследовал 11 томов материалов по делу об обвинении бывшего руководителя ПАО "Херсонская ТЭЦ" Богдана Педченко в злоупотреблении служебным положением, причинившее многомиллионный ущерб. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
"На заседании коллегией судей ВАКС исследовано 11 томов материалов, предоставленных прокурором САП", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что следующее заседание назначено на 27 марта 2020 года.
Напомним, руководитель ПАО "Херсонская ТЭЦ" совершил злоупотребление служебным положением, вопреки закону предоставив ООО "Квадро-Финанс" 8,7 млн гривен беспроцентного денежного пособия.
Как сообщалось в УНН, в Запорожье присвоили 1,5 млн грн, выделенных на ремонт противотуберкулезного диспансера.