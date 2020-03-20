ВАКС исследовал 11 томов по делу в отношении экс-руководителя "Херсонской ТЭЦ"

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 105664 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 108483 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 110408 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 108934 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 119183 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102182 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106307 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106813 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131702 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130510 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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ВАКС исследовал 11 томов по делу в отношении экс-руководителя "Херсонской ТЭЦ"

ВАКС исследовал 11 томов по делу в отношении экс-руководителя "Херсонской ТЭЦ"

Киев  •  УНН

 • 19976 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Высший антикоррупционный суд исследовал 11 томов материалов по делу об обвинении бывшего руководителя ПАО "Херсонская ТЭЦ" Богдана Педченко в злоупотреблении служебным положением, причинившее многомиллионный ущерб. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

"На заседании коллегией судей ВАКС исследовано 11 томов материалов, предоставленных прокурором САП", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что следующее заседание назначено на 27 марта 2020 года.

Напомним, руководитель ПАО "Херсонская ТЭЦ" совершил злоупотребление служебным положением, вопреки закону предоставив ООО "Квадро-Финанс" 8,7 млн гривен беспроцентного денежного пособия.

Как сообщалось в УНН, в Запорожье присвоили 1,5 млн грн, выделенных на ремонт противотуберкулезного диспансера.

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