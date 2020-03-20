ВАКС дослідив 11 томів у справі стосовно екскерівника "Херсонської ТЕЦ"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Вищий антикорупційний суд дослідив 11 томів матеріалів у справі про обвинувачення колишнього керівника ПАТ "Херсонська ТЕЦ" Богдана Педченка у зловживанні службовим становищем, що завдало багатомільйонних збитків. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу САП.
"На засіданні колегією суддів ВАКС досліджено 11 томів матеріалів, наданих прокурором САП", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що наступне засідання призначено на 27 березня 2020 року.
Нагадаємо, керівник ПАТ "Херсонська ТЕЦ" вчинив зловживання службовим становищем, всупереч закону надавши ТОВ "Квадро-Фінанс" 8,7 млн гривень безвідсоткової грошової допомоги.
Як повідомлялося в УНН, у Запоріжжі привласнили 1,5 млн грн, виділених на ремонт протитуберкульозного диспансеру.