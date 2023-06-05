"вагнеры" вступили в бой с армией рф во время отступления из Бахмута - пригожин

Детали

пригожин отмечает, что “вагнеровцы” заметили вблизи поселков Опытное и Озаряновка, которые недалеко от Бахмута, “группы минобороны” россии, которые минировали дороги в тыловой зоне “вагнеровцев”.

Туда отправились саперы ЧВК, которые, обнаружив мины, начали разминирование. Однако впоследствии они были вынуждены прекратить работы, ведь по ним открыли огонь из стрелкового оружия "со стороны позиций минобороны" россии, заявляет пригожин.

Главарь “вагнера” утверждает, что российские солдаты попали в двигатель грузовика “Урал”, выведя его из строя.

“вагенеровцы” в ответ приняли ответные меры по устранению опасности и задержанию военных рф.

В частности, как заявляет пригожин, среди задержанных военнослужащих, есть командир 72-й отдельной мотострелковой бригады, подполковник, который “находился в состоянии алкогольного опьянения”.

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