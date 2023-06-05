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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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"вагнеры" вступили в бой с армией рф во время отступления из Бахмута - пригожин

Киев • УНН

 • 542919 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Главарь ЧВК “вагнер” евгений пригожин заявил, что 17 мая во время отступления из Бахмута они вступили в бой с армией рф, ведь та минировала пути отхода. Также "вагнеровцы" якобы задержали подполковника минобороны рф, который руководил минированием, сообщает УНН со ссылкой на рапорт, который обнародовала пресс-служба пригожина в Telegram.

"вагнеры" вступили в бой с армией рф во время отступления из Бахмута - пригожин

Детали 

пригожин отмечает, что “вагнеровцы” заметили вблизи поселков Опытное и Озаряновка, которые недалеко от Бахмута, “группы минобороны” россии, которые минировали дороги в тыловой зоне “вагнеровцев”.

Туда отправились саперы ЧВК, которые, обнаружив мины, начали разминирование. Однако впоследствии они были вынуждены прекратить работы, ведь по ним открыли огонь из стрелкового оружия "со стороны позиций минобороны" россии, заявляет пригожин.

Главарь “вагнера” утверждает, что российские солдаты попали в двигатель грузовика “Урал”, выведя его из строя.

“вагенеровцы” в ответ приняли ответные меры по устранению опасности и задержанию военных рф.

В частности, как заявляет пригожин, среди задержанных военнослужащих, есть командир 72-й отдельной мотострелковой бригады, подполковник, который “находился в состоянии алкогольного опьянения”.

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