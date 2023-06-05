“вагнер” вступили у бій з армією рф під час відступу з Бахмута - пригожин
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Ватажок ПВК “вагнер” євген пригожин заявив, що його 17 травня під час відступу з Бахмута вони вступили в бій з армією рф, адже та мінувала шляхи відходу. Також "вагнерівці" нібито затримали підполковника міноборони рф, який керував мінуванням, повідомляє УНН з посилання на рапорт, який оприлюднила пресслужба пригожина у Telegram.
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пригожин зазначає, що “вагнерівці” помітили поблизу селищ Опитне та Озарянівка, які неподалік Бахмута, “групи міноборони” росії, які мінували дороги в тиловій зоні “вагнерівців”.
Туди вирушили сапери ПВК, які, виявивши міни, почали розмінування. Проте згодом вони були змушені припинити роботи, адже по ним відкрили вогонь зі стрілкової зброї "з боку позицій міноборони" росії, заявляє пригожин.
Ватажок “вагнера” стверджує, що російські солдати влучили у двигун вантажівки “Урал”, вивевши її з ладу.
“вагенерівці” у відповідь вжили заходів у відповідь щодо усунення небезпеки та затримання військових рф.
Зокрем, як заявляє пригожин, серед затриманих військовослужбовців, є командир 72-ї окремої мотострілецької бригади, підполковник, який “перебував у стані алкогольного сп'яніння”.
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