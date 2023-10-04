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Вадим Столар: наш второй грант на 1 000 000 грн направлен на проекты по физико-психологической реабилитации

Киев • УНН

 • 521328 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Фонд Вадима Столара объявляет старт второй программы по предоставлению благотворительного гранта на 1 000 000 грн. Цель – помочь финансировать проекты по физико-психологической реабилитации гражданских и военнослужащих в реалиях войны. Об этом говорится на странице программы на сайте Фонда, где могут оставить заявки все желающие принять участие, передает УНН.

В категории психоэмоционального восстановления речь идет об образовательных проектах, связанных с обучением граждан понятием психического здоровья, работе с психическими расстройствами и борьбе с ними. А также – обучение действующих психологов работе с отдельными психологическими расстройствами (депрессия, панические атаки, ПТСР и т.п.) для оказания качественной помощи пострадавшим в результате войны лицам.

Категория физической реабилитации преследует цель обустройства реабилитационных центров, кабинетов для физического восстановления военнослужащих, получивших ранения или иное повреждение в зоне боевых действий, что привело к ограничению жизнедеятельности и здоровья.

“Если у вас есть действенные проекты для реализации в рамках этих направлений, наш Фонд позволит получить грант на 1 000 000 гривен. Финансирование может осуществляться в один или несколько траншей, в зависимости от этапа реализации вашего проекта и предложенной идеи”, – говорится в сообщении на сайте Фонда Вадима Столара.

“После проведения первой грантовой программы мы увидели, насколько это направление важно. Участники получили помощь с финансированием проектов в разных уголках Украины, а мы – важную экспертизу и опыт сотрудничества. Как результат наших совместных усилий, качественную физическую реабилитацию теперь получают гораздо больше раненых и пострадавших от войны гражданских. На базе прошлого этапа мы определили ключевые направления второй грантовой программы – это и физическая, и психоэмоциональная реабилитация наших защитников, а также всех, кто в этом нуждается. Уверен, что вместе с участниками конкурса на получение этого гранта мы сделаем для людей еще больше, а это приоритет для меня”, – подчеркнул Вадим Столар.

Следует отметить, что гранты предоставляются исключительно неприбыльным организациям, зарегистрированным на территории Украины в соответствии с законодательством и внесенным в реестр неприбыльных учреждений и организаций, а именно: благотворительным, общественным организациям, в частности, другим объединениям, официально зарегистрированным на территории Украины.

С подробными условиями проведения конкурса на получение гранта от Фонда Вадима Столара и требованиями к участникам можно ознакомиться на странице программы.

Украинские Национальные Новости

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