В зоне АТО обнаружили микроавтобус, перевозивший боеприпасы

Сегодня, 22 ноября, во время несения службы сотрудники батальона "Шторм" остановили микроавтобус "Рено Мастер", в котором находились восемь граждан.

Во время проверки транспортного средства на блокпосту одесские полицейские обнаружили и изъяли три гранаты Ф-1, гранату ГП-5, 120 патронов калибра 5,45 мм, 1 патрон 7,62 мм, 1 патрон ЗУ-23 и 32 патрона калибра 9 мм.

Мужчины были задержаны и переданы в Славянский отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Кроме того, при выполнении задач, поставленных руководством АТО, бойцы спецподразделения на блокпосту, расположенном неподалеку от населенного пункта Юрьевка, остановили автомобиль "Фольксваген Пассат" под управлением 39-летнего жителя Донецкой области, который перевозил лодку без регистрационных документов. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Славянского отдела полиции.