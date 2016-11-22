В зоні АТО виявили мікроавтобус, що перевозив боєприпаси

Сьогодні, 22 листопада, під час несення служби працівники батальйону “Шторм” зупинили мікроавтобус “Рено Мастер”, в якому знаходились вісім громадян.

Під час перевірки транспортного засобу на блокпосту одеські поліцейські виявили та вилучили три гранати Ф-1, гранату ГП-5, 120 патронів калібру 5,45 мм, 1 патрон 7,62 мм, 1 патрон ЗУ-23 та 32 патрони калібру 9 мм.

Чоловіків було затримано та передано до Слов’янського відділу поліції для з’ясування обставин.

Крім того, при виконанні завдань, поставлених керівництвом АТО, бійці спецпідрозділу на блокпосту, розташованому неподалік від населеного пункту Юр’ївка, зупинили автомобіль “Фольксваген Пассат” під керуванням 39-річного жителя Донецької області, який перевозив човен без реєстраційних документів. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу Слов’янського відділу поліції.