На территории Житомирской городской общины отменили запрет на продажу алкоголя после 22 часов. Впрочем ограничения не касается комендантского часа. Такое решение 7 августа приняли на заседании горисполкома, передает УНН.

С 27 июля текущего года вступил в силу Закон Украины от 18.06.2024 №3817-IX "О госрегулировании производства и оборота спирта этилового, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья, жидкостей, используемых в электронных сигаретах и горючего. Указанным законом в частности определено, что со дня вступления в силу ранее установленные сельскими, поселковыми, городскими, государственными администрациями и военными администрациями ограничения по запрету торговли алкогольными напитками теряют силу, кроме ограничений на время комендантского часа.

Учитывая указанное, проектом решения предлагаем считать утратившим силу решение исполкома от 03.05.2024 №744 "О запрете реализации алкогольных и слабоалкогольных напитков" на территории Житомирской городской общины.

- заявили на заседании.

Отмечается, что в свое время было решение ограничили продажу алкоголя до 22 часов. "Но сейчас Верховная Рада считает, что у нас все нормально поэтому проводим свои документы (в соответствие -ред.)", - заявили на заседании горисполкома.

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