В Запорожье возросло количество раненых из-за атаки россиян до 17
Киев • УНН
В результате атаки россиян на Запорожье пострадало 17 человек, двое погибли. Самому старшему раненому 76 лет, самому младшему — 11 лет, двое в тяжелом состоянии.
В Запорожье продолжает расти количество раненых в результате атаки россиян, им оказывают медицинскую помощь. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
17 раненых и двое погибших из-за атак россиян по областному центру, - количество пострадавших растет
Самому старшему раненому 76 лет, самому младшему - 11-летний мальчик. Двое человек находятся в тяжелом состоянии.
У пострадавших осколочные ранения. Каждому оказывается медицинская помощь
Армия рф атаковала Запорожье: два человека погибли, еще семь - ранены03.07.26, 19:46 • 1572 просмотра