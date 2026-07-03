В Запорожье возросло количество раненых из-за атаки россиян до 17

$44.800.0351.080.10
ukenru
15:56 • 6680 просмотра
Президент: определены шаги для ускорения производства собственной баллистики и антибаллистики
Эксклюзив
15:00 • 15668 просмотра
россия стремится подорвать единство Запада - политолог оценил возможную агрессию против Польши
Эксклюзив
3 июля, 12:42 • 23717 просмотра
Криминальное давление на авиакомпании: Украина может остаться без стратегической отрасли
3 июля, 12:19 • 23717 просмотра
Атака рф на Киев 2 июля - горожане устроили мемориал погибшимPhoto
3 июля, 10:57 • 24230 просмотра
На круизном лайнере Ruby Princess произошла вспышка норовируса - заболели более 120 человек
Эксклюзив
3 июля, 08:47 • 40160 просмотра
Как украинских врачей учат реагировать на угрозы воздушных ударов и что следует помнить пациентам
3 июля, 07:10 • 33022 просмотра
ВАКС начал рассмотрение меры пресечения для нардепа ТищенкоPhotoVideo
3 июля, 07:01 • 28973 просмотра
Атака рф на Киев 2 июля: следствие установило непосредственную ответственность начальника генштаба рф герасимова
3 июля, 04:36 • 28785 просмотра
Число погибших в результате атаки РФ на Киев возросло до 30 человекPhoto
2 июля, 23:44 • 36147 просмотра
Главы МИД Украины и Польши встретятся в Варшаве на фоне напряженности - СМИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
0м/с
88%
745мм
Популярные новости
Во Львове задержали российского "крота" за попытку диверсии на оборонном предприятииPhoto3 июля, 09:24 • 15152 просмотра
История и самые распространенные блюда турецкой кухни Photo3 июля, 10:49 • 32220 просмотра
Киев и область перевели на экстренные отключения света3 июля, 11:05 • 19854 просмотра
Китайскую чайную сеть обязали выплатить Louis Vuitton $1,5 млн из-за логотипа3 июля, 12:00 • 13801 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных 4-5 июляPhoto16:05 • 8522 просмотра
публикации
Куда пойти в Киеве на выходных 4-5 июляPhoto16:05 • 8612 просмотра
Криминальное давление на авиакомпании: Украина может остаться без стратегической отрасли
Эксклюзив
3 июля, 12:42 • 23725 просмотра
История и самые распространенные блюда турецкой кухни Photo3 июля, 10:49 • 32291 просмотра
Как украинских врачей учат реагировать на угрозы воздушных ударов и что следует помнить пациентам
Эксклюзив
3 июля, 08:47 • 40163 просмотра
Как правильно хранить продукты и запасы дома в жару без света и водыPhoto2 июля, 14:59 • 50597 просмотра
Актуальные люди
Али Хаменеи
Дональд Трамп
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Актуальные места
Соединённые Штаты
Иран
Парагвай
Мексика
Канада
Реклама
УНН Lite
Китайскую чайную сеть обязали выплатить Louis Vuitton $1,5 млн из-за логотипа3 июля, 12:00 • 13862 просмотра
Tinder сообщил о резком росте количества мэтчей во время ЧМ-20262 июля, 09:40 • 45210 просмотра
Осака поразила публику Уимблдона кимоно, вдохновленным фильмом "Убить Билла"Video30 июня, 07:59 • 89777 просмотра
Джастин Бибер неожиданно появился на драфте НХЛ и объявил первый выбор "Торонто"28 июня, 12:34 • 122597 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси могут пожениться уже в начале июля - что известно о возможной свадьбе27 июня, 12:51 • 134940 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

В Запорожье возросло количество раненых из-за атаки россиян до 17

Киев • УНН

 • 1274 просмотра

В результате атаки россиян на Запорожье пострадало 17 человек, двое погибли. Самому старшему раненому 76 лет, самому младшему — 11 лет, двое в тяжелом состоянии.

В Запорожье возросло количество раненых из-за атаки россиян до 17

В Запорожье продолжает расти количество раненых в результате атаки россиян, им оказывают медицинскую помощь. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

17 раненых и двое погибших из-за атак россиян по областному центру, - количество пострадавших растет 

- сообщил Федоров.

Самому старшему раненому 76 лет, самому младшему - 11-летний мальчик. Двое человек находятся в тяжелом состоянии. 

У пострадавших осколочные ранения. Каждому оказывается медицинская помощь 

- резюмировал глава Запорожской ОВА.

Армия рф атаковала Запорожье: два человека погибли, еще семь - ранены03.07.26, 19:46 • 1572 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине