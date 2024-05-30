В захваченном Луганске требуют российские паспорта от порога под угрозой отказа в выдаче детей

В Луганске требуют российские паспорта от рожениц перед госпитализацией и выпиской детей, грозя отказом в выдаче ребенка без документов. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Во временно оккупированном Луганске, враги, контролирующие ситуацию в так называемой "ЛНР", применяют крайние меры, нарушая права человека. В частности, они прибегают к запугиванию рожениц путем вымогательства российских паспортов каковы условия для госпитализации и выписки новорожденных детей.

По сообщениям, перед родами у женщин есть возможность госпитализации даже без наличия паспорта рф. Однако, во время выписки ребенка из больницы, требуется наличие российских документов хотя бы у одного из родителей. В случае их отсутствия, местные власти угрожают отказом в выдаче ребенка родителям.

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