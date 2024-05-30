У загарбаному Луганську вимагають російські паспорти від породільниць під загрозою відмови у видачі дітей
Київ • УНН
У тимчасово окупованому Луганську окупанти вимагають у жінок російські паспорти перед випискою новонароджених з лікарень, погрожуючи відмовити у видачі дітей без російських документів.
У Луганську вимагають російські паспорти від породільниць перед госпіталізацією та випискою дітей, загрожуючи відмовою у видачі дитини без документів. Про це повідомляє Центр Національного Спротиву, передає УНН.
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У тимчасово окупованому Луганську, вороги, які контролюють ситуацію в так званій "ЛНР", застосовують крайні заходи, порушуючи права людини. Зокрема, вони вдаються до залякування породільниць шляхом вимагання російських паспортів як умови для госпіталізації та виписки новонароджених дітей.
За повідомленнями, перед пологами у жінок є можливість госпіталізації навіть без наявності паспорта рф. Однак, під час виписки дитини з лікарні, вимагається наявність російських документів хоча б у одного з батьків. У разі їх відсутності, місцеві влади погрожують відмовою у видачі дитини батькам.
Примусова паспортизація на ТОТ України викликає спротив серед населення - Лубінець20.04.24, 19:34 • 51117 переглядiв