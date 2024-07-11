В захваченном Донецке демобилизованных военных не приняли на работу в фейковом "вузе"
Киев • УНН
Во временно оккупированном Донецке двое раненых демобилизованных солдат не были приняты на работу учреждениями, из которых они были мобилизованы, что подчеркивает циничное использование оккупантами местных жителей и отсутствие гарантий на нормальную жизнь после вступления во вражескую армию.
В захваченном Донецке двух демобилизованных военных не приняли на работу из-за тяжелого увечья. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
По информации, во временно оккупированном Донецке двух демобилизованных военных, которые получили тяжелые увечья, не приняли на работу в учреждения, из которых их мобилизовали. Выяснилось, что это был один из фейковых "высших" учебных заведений города.
Этот случай подчеркивает циничное использование местного населения для достижения целей оккупантов. При вступлении в армию врага нет никаких гарантий возвращения к нормальной жизни.
Страна-террорист продолжает нарушать международное право, вербуя жителей временно оккупированных территорий для войны против их собственной Родины. Население агитируют заключать контракты с вооруженными силами врага, обещая не отправлять их на передовую.
рф использует захваченные предприятия на захваченных территориях в собственных целях - Сопротивление5 июля 2024, 03:34 • 108945 просмотров