В захваченном Донецке двух демобилизованных военных не приняли на работу из-за тяжелого увечья. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

По информации, во временно оккупированном Донецке двух демобилизованных военных, которые получили тяжелые увечья, не приняли на работу в учреждения, из которых их мобилизовали. Выяснилось, что это был один из фейковых "высших" учебных заведений города.

Этот случай подчеркивает циничное использование местного населения для достижения целей оккупантов. При вступлении в армию врага нет никаких гарантий возвращения к нормальной жизни.

Страна-террорист продолжает нарушать международное право, вербуя жителей временно оккупированных территорий для войны против их собственной Родины. Население агитируют заключать контракты с вооруженными силами врага, обещая не отправлять их на передовую.

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