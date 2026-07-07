В Закарпатье после отдыха в отеле госпитализировали 12 человек, среди них восемь детей

Двенадцать человек, среди которых восемь детей, попали в больницу после отдыха в одной из гостиниц Закарпатья. Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура, пишет УНН.

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Хустской окружной прокуратуры устанавливаются обстоятельства массового заболевания отдыхающих в одной из гостиниц Хустщины - говорится в сообщении.

По предварительным данным, группа выпускников из Луцка вместе с родителями отдыхала в гостинице на Закарпатье. После возвращения домой двенадцать человек, среди которых восемь детей, обратились за медицинской помощью. Все были госпитализированы с острыми расстройствами желудочно-кишечного тракта.

Потерпевшие сообщили, что связывают свое состояние с употреблением питьевой воды, которую им предоставляли в гостинице.

В настоящее время проводятся необходимые процессуальные действия и назначены экспертизы, которые должны установить причину отравления. Правоохранители проверяют все возможные версии, в частности, могло ли заболевание быть связано с водой из колодца, водой в бассейне или другими факторами.

Предварительная правовая квалификация ч. 1 ст. 325 УК Украины - нарушение санитарных правил и норм, повлекшее массовое заболевание людей.

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