В ЮНИСЕФ продолжают фиксировать увеличение больных коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. За неделю после того, как коронавирус (COVID-19) было признано пандемией, количество случаев заболевания стремительно расти во всех странах. Об этом сообщила в своем заявлении по пандемии коронавируса COVID-19 исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор, передает УНН со ссылкой на сайт фонда.
"За неделю после того, как коронавирус (COVID-19) было признано пандемией, количество случаев заболевания стремительно расти во всех странах. Сотни миллионов детей не ходят в школу. Родители и опекуны работают удаленно, насколько это возможно. Границы закрыты. Привычная жизнь человек получили радикальных изменений ", - говорится в сообщении.
Так, сообщается, что сейчас насчитываются миллионы детей, которые находятся вдали от дома, подверглись последствий войны, умирают по причинам, можно было бы предупредить, не ходят в школу, не имеют доступа к жизненно необходимых вакцин, поэтому помощь таким детям еще никогда не была важнее.
"ЮНИСЕФ работает для того, чтобы помочь предупредить распространение вируса среди общин в пострадавших странах. Мы распространяем достоверную информацию о том, как уберечь семьи, предоставляем гигиенические и медицинские наборы в школы и медицинские учреждения, а также работаем над тем, чтобы смягчить влияние эпидемии доступ детей к образованию, медицинским и социальным услугам. Сейчас как никогда мы полагаемся на наших доноров, чтобы, несмотря на эти тяжелые времена, иметь возможность поддерживать тех, кто не имеет никого и ничего ", - отметила Фор.
Напомним, что на новую коронавирусной инфекцией в мире заболело 203 тыс. Человек, более 8 тыс. 200 человек умерло.