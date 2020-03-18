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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 105639 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 108456 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 110382 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 108910 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 119145 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102176 просмотра

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5 марта, 08:58 • 106303 просмотра

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В ЮНИСЕФ продолжают фиксировать увеличение больных коронавирус

В ЮНИСЕФ продолжают фиксировать увеличение больных коронавирус

Киев  •  УНН

 • 14522 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. За неделю после того, как коронавирус (COVID-19) было признано пандемией, количество случаев заболевания стремительно расти во всех странах. Об этом сообщила в своем заявлении по пандемии коронавируса COVID-19 исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор, передает УНН со ссылкой на сайт фонда.

"За неделю после того, как коронавирус (COVID-19) было признано пандемией, количество случаев заболевания стремительно расти во всех странах. Сотни миллионов детей не ходят в школу. Родители и опекуны работают удаленно, насколько это возможно. Границы закрыты. Привычная жизнь человек получили радикальных изменений ", - говорится в сообщении.

Так, сообщается, что сейчас насчитываются миллионы детей, которые находятся вдали от дома, подверглись последствий войны, умирают по причинам, можно было бы предупредить, не ходят в школу, не имеют доступа к жизненно необходимых вакцин, поэтому помощь таким детям еще никогда не была важнее.

"ЮНИСЕФ работает для того, чтобы помочь предупредить распространение вируса среди общин в пострадавших странах. Мы распространяем достоверную информацию о том, как уберечь семьи, предоставляем гигиенические и медицинские наборы в школы и медицинские учреждения, а также работаем над тем, чтобы смягчить влияние эпидемии доступ детей к образованию, медицинским и социальным услугам. Сейчас как никогда мы полагаемся на наших доноров, чтобы, несмотря на эти тяжелые времена, иметь возможность поддерживать тех, кто не имеет никого и ничего ", - отметила Фор.

Напомним, что на новую коронавирусной инфекцией в мире заболело 203 тыс. Человек, более 8 тыс. 200 человек умерло.

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