В ЮНІСЕФ продовжують фіксувати збільшення хворих на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. За тиждень по тому, як коронавірус (COVID-19) було визнано пандемією, кількість випадків захворювання продовжує стрімко зростати в усіх країнах. Про це повідомила у своїй заяві щодо пандемії коронавірусу COVID-19 виконавчий директор ЮНІСЕФ Генрієта Фор, передає УНН з посиланням на сайт фонду.
"За тиждень по тому, як коронавірус (COVID-19) було визнано пандемією, кількість випадків захворювання продовжує стрімко зростати в усіх країнах. Сотні мільйонів дітей не ходять до школи. Батьки й опікуни працюють віддалено, наскільки це можливо. Кордони закриті. Звичне життя людей зазнало радикальних змін", - йдеться у повідомленні.
Так, повідомляється, що зараз налічуються мільйони дітей, які знаходяться далеко від дому, зазнали наслідків війни, помирають з причин, що можна було б попередити, не ходять до школи, не мають доступу до життєво необхідних вакцин, тож допомога таким дітям ще ніколи не була важливішою.
"ЮНІСЕФ працює для того, щоб допомогти попередити розповсюдження вірусу серед громад у постраждалих країнах. Ми поширюємо достовірну інформацію про те, як вберегти родини, надаємо гігієнічні та медичні набори у школи та медичні заклади, а також працюємо над тим, щоб пом'якшити вплив епідемії на доступ дітей до освіти, медичних та соціальних послуг. Зараз як ніколи ми покладаємося на наших донорів, щоб, незважаючи на ці важкі часи, мати змогу підтримувати тих, хто не має нікого й нічого", - зазначила Фор.
Нагадаємо, що на нову коронавірусну інфекцію у світі захворіло 203 тис. осіб, понад 8 тис. 200 людей померло.