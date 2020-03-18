Понад 200 тис. людей у світі захворіло на COVID-19, кількість померлих перевищила 8,2 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. На нову коронавірусну інфекцію у світі захворіло 203 тис. осіб, понад 8 тис. 200 людей померло. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).
Кількість людей, які захворіли на новий коронавірус, у світі становить 203 тис. 529 осіб у 157 країнах світу. Померло 8 тис. 205 осіб, а одужало 82 тис. 107 осіб.
Найбільше випадків захворювання в Китаї - 81 тис. На другому місці Італія - 31 тис., а на третьому - Іран з 17 тис.
При цьому, від коронавірусної інфекції померла 3 241 людина в Китаї, 2 503 людини в Італії та 1 135 в Ірані.
Нагадаємо, в Україні наразі зареєстровано 14 випадків інфікування коронавірусом.